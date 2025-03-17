У генштабі ЗСУ пояснили зміну керівництва

Генеральний штаб Збройних Сил України (ГШ ЗСУ) повідомив, що генерал-майора Андрія Гнатова призначено начальником генштабу ЗСУ з метою "покращання якості управління військами", зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури. Це випливає з поширеного в неділю, 16 березня, повідомлення Telegram-каналу генштабу ЗСУ.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича переведено на посаду генерального інспектора міноборони України. "Новий генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства", - запевнили в генштабі.

Раніше цього дня президентський указ про призначення Гнатова начальником генштабу ЗСУ

оприлюднила пресслужба Володимира Зеленського. Перед тим було опубліковано ще один указ Зеленського щодо переведення Баргилевича на іншу посаду.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року Зеленський повідомив, що генерал-майор Андрій Гнатов, який доти був командувачем ОСУВ "Хортиця" й одночасно командувачем Об'єднаних сил ЗСУ, був призначений заступником начальника генштабу. Його тодішнім завданням, за словами Зеленського, були "новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом".

Однак у лютому Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ.