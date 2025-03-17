Зеленський прокоментував справу щодо голови АМКУ Кириленка

«Якщо є кримінальна справа, суд має ухвалити рішення, а підозрюваний - понести відповідальність», - так під час брифінгу 15 березня президент України Володимир Зеленський відповів на питання «Схем» (Радіо Свобода) про те, що очільник АМКУ Павло Кириленко після повідомлення йому про підозру вийшов під заставу і не був відсторонений від посади, хоча ще у 2019-му році у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що «підозрюваний у корупційному злочині не зможе вийти під заставу».

НАБУ та САП підозрюють Кириленка в незаконному збагаченні на понад 70 мільйонів гривень та декларуванні недостовірної інформації, розслідування правоохоронці почали після виходу матеріалу «Схем» про придбання родичами Кириленка низки майна, які не мали для цього достатніх офіційних доходів.

«В усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна - не виключення. Або ви хочете зробити з України Росію, коли людей звинувачують, а у них немає можливості захищатися. Я не призначаю суддів і не звільняю, відповідно. Мені здається, що якщо є кримінальна справа, нехай звинувачують, нехай суд виносить вирок і людина несе відповідальність», - відповів президент на запитання журналістки «Схем».

Раніше у розслідуванні «Схем» йшлося про те, що родина Павла Кириленка протягом 2020-2023 років (у період, коли він очолював Донецьку обласну адміністрацію і до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ) придбала автівки і низку об'єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів - на підставі цих фактів в НАБУ розпочали кримінальне провадження, а згодом високопосадовцю вручили підозру у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

У коментарі «Схемам» Кириленко заявляв, що джерело статків - це стартовий капітал родини, який був сформований у 90-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Знайти офіційне підтвердження цим операціям журналістам не вдалось.

28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ та САП про взяття очільника АМКУ Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень та зобов'язання носити електронний браслет.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) дізнались, що ці гроші за Кириленка внесла компанія, бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан.

Журналісти з'ясували, що ця та інші компанії Мкртчана, зокрема, беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання правил конкуренції під час проведення яких контролює АМКУ. Павло Кириленко в коментарі «Схемам» повідомив, що назву компанії, яка внесла за нього 30 мільйонів гривень, «чує вперше», але підтвердив, що знайомий із самим бізнесменом. Запитання журналістів про те, чи просив він Мкртчана внести за нього заставу, Кириленко назвав «провокаційним» і залишив без відповіді.