Макрон про введення миротворців в Україну: Не росії вирішувати

У разі, якщо Україна попросить ввести іноземні війська для гарантування режиму припинення вогню, Росія не матиме права голосу в цьому питанні, заявив президент Франції Еммануель Макрон 15 березня.

"Якщо Україна просить союзницькі війська перебувати на її території, то не Росії вирішувати, приймати їх чи ні", - цитує Макрона агенція AFP.

За його словами, кілька європейських та неєвропейських держав висловили свою готовність приєднатися до можливого розгортання контингенту в Україні для забезпечення майбутньої мирної угоди з Росією. Це передбачає відправку "кількох тисяч військовослужбовців" від кожної держави, розміщених у ключових точках, для проведення тренувальних програм і "демонстрації нашої довгострокової підтримки", додав лідер Франції.

"За жодних обставин українці не можуть йти на територіальні поступки, не маючи жодних гарантій безпеки", - наголосив Макрон.

Макрон не бачить щирого прагнення РФ до миру

На його думку, Європа і США повинні чинити тиск на Росію, щоб вона прийняла запропоноване припинення вогню в Україні. Президент Франції зазначив, що поки Росія "не справляє враження щирого прагнення до миру", а навпаки - президент Росії Володимир Путін "ескалує бойові дії" і "хоче отримати все, а потім вести переговори".

"Росія повинна чітко відреагувати, і тиск має бути чітким, спільно зі Сполученими Штатами, щоб домогтися цього припинення вогню, - сказав Макрон у коментарі регіональним ЗМІ. - Це момент істини, тому що якщо Росія не буде щиро віддана миру, президент Трамп посилить санкції і відплату, і це повністю змінить динаміку".

За даними Єлисейського палацу, Макрон 17 березня зустрінеться з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні, щоб обговорити війну в Україні та "інші міжнародні кризи". Наступного дня він вирушить до Берліна на переговори з канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) щодо України напередодні саміту ЄС, оголосили в ФРН.

Як відомо, Москва рішуче виступає проти розгортання миротворчого контингенту в Україні.