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ЗМІ: Британія заявила союзникам, що може відправити 10 тисяч військових в Україну
08:46 17.03.2025 |
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі лідерів "коаліції охочих" 15 березня виклав плани щодо західного "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військовослужбовців.
Про це дізналась газета The Times від джерел у британському уряді, пише "Європейська правда".
За словами співрозмовників The Times, остаточна чисельність миротворчного контингенту для України буде "точно перевищувати 10 тисяч людей", які готова надати Британія.
Крім того, на зустрічі в суботу Лондону вдалось заручитись підтримкою "значно більшої кількості" країн, ніж три, які підтримували відправлення наземних військ і раніше.
Загалом близько 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній "миротворчій" місії, пише The Times. Тим не менш, очікується, що основну частину військ нададуть саме Британія та Франція.
"Йтиметься про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб", - прокоментувало інше джерело The Times.
Нагадаємо, після зустрічі 15 березня Стармер оголосив, що в четвер, 20 березня, у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню "мирну угоду".
Водночас британський премʼєр додав, що будь-які плани стосовно України після припинення вогню потребуватимуть співпраці зі Сполученими Штатами.
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