Миротворці в Україні: Австралія відкрита до обговорення

Австралія готова долучити свої війська до миротворчих сил "коаліції охочих", яку ініціюють Великобританія та Франція. Про це заявив у суботу, 15 березня, прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе за підсумком онлайн-зустрічі "коаліції охочих" - лідерів країн, які бажають допомогти підтримати припинення вогню в Україні.

"Австралія відкрита до розгляду будь-яких прохань про внесок у майбутні миротворчі зусилля на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі хочемо для України. Ми пишаємось традицією підтримки миру через вісімдесят років участі в міжнародних миротворчих місіях. Звісно, миротворчі місії за визначенням вимагають передумови миру", - йдеться у заяві, яку поширив Альбанезе у X.





Він нагадав, що Австралія вже виділила Україні 1,5 мільярда доларів допомоги, у тому числі 1,3 мільярда доларів на військові потреби. Альбанезе запевнив, що Австралія "завжди відкрита для розгляду будь-яких нових пропозицій щодо підтримки України", і пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

"Підтримка України - в націнтересах Австралії"

За словами Ентоні Альбанезе, допомога Україні "відповідає національним інтересам Австралії". "Оскільки те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону - Індо-Тихоокеанського - і навпаки. Це боротьба не лише за народ України та його національний суверенітет. Це боротьба за міжнародне верховенство права", - зазначив Альбанезе у заяві.

При цьому він додав, що "режим президента Путіна має імперіалістичні плани щодо України та за її межами". "Ми повинні гарантувати, що незаконні та аморальні дії Росії не будуть винагороджені жодним мирним процесом", - наголосив Альбанезе, додавши, що "на Росію потрібно буде тиснути, щоб вона працювала добросовісно".

Обговорення миротворчої місії для України

Створення "коаліції охочих" для забезпечення майбутнього миру в Україні оголосив прем'єр Великобританії Кір Стармер після суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі невідомо, які саме країни увійдуть до коаліції та яку роль вони можуть відігравати. Про готовність відправити своїх військових до України повідомили Франція та Великобританія. Також про свою відкритість до участі у військовій місії раніше заявляли Данія, Канада, Нідерланди, Швеція та, за даними ЗМІ, Туреччина.

Водночас Польща вже повідомила, що не збирається відправляти своїх миротворців до України, але надасть логістичну і політичну підтримку тим, хто це робитиме. Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив "здивування" обговоренням питання щодо відправки військових до України і наголосив, що вважає цю дискусію передчасною. Подібну позицію висловив і Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), імовірний наступний канцлер Німеччини. Однак можливість залучення Бундесверу до місії в Україні поки що не виключена.