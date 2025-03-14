Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації

 

США готові відновити поставки в Україну високоточних керованих бомб GLSDB, після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російським перешкодам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили агентству Reuters двоє людей, знайомих з цією зброєю.

Боєприпаси прибудуть на тлі повідомлень про те, що українські запаси далекобійних ракет ATACMS вичерпалися.

Бомби GLSDB були закуплені за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (Security Assistance Initiative).

Протягом останніх тижнів було проведено 19 випробувальних стрільб з метою оцінки ефективності модернізації GLSDB. Частина модифікацій передбачала підвищення стійкості зброї.

Востаннє українці використовували цю зброю кілька місяців тому, сказав один з учасників бойових дій. Повернення GLSDB на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки відповідні запаси вже є в Європі.

Російське глушіння завадило багатьом GLSDB великої дальності вразити намічені цілі, розповіли агентству у травні минулого року троє людей, знайомих з проблемами.

Протягом останнього року Україна прагнула отримати зброю великої, щоб Київ міг атакувати і руйнувати російські лінії постачання і склади.

У відповідь на цей виклик "Боїнг" запропонував Пентагону нову зброю з дальністю дії 161 км - GLSDB. Ця бомба має невеликі крила, які збільшують її радіус дії, і складається з бомби малого діаметру GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, які є поширеними в арсеналах США і відносно недорогими.

Але навігаційна система GLSDB, яка дозволяє їй обходити такі перешкоди, як гори і системи протиповітряної оборони, була успішно виведена з ладу російським глушінням, повідомили в травні троє людей, поінформованих з цього питання.

Бомба виготовляється спільно компаніями SAAB AB і Boeing, і була розроблена задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Нагадаємо, у вівторок адміністрація президента Дональда Трампа погодилася відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5270
  0,0194
 0,05
EUR
 1
 45,0007
  0,1637
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1018  0,09 0,22 41,7647  0,04 0,09
EUR 44,6500  0,14 0,31 45,4282  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,00 0,01 41,5250  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес