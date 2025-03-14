Фінансові новини
- |
- 14.03.25
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації
08:59 14.03.2025 |
США готові відновити поставки в Україну високоточних керованих бомб GLSDB, після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російським перешкодам.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили агентству Reuters двоє людей, знайомих з цією зброєю.
Боєприпаси прибудуть на тлі повідомлень про те, що українські запаси далекобійних ракет ATACMS вичерпалися.
Бомби GLSDB були закуплені за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (Security Assistance Initiative).
Протягом останніх тижнів було проведено 19 випробувальних стрільб з метою оцінки ефективності модернізації GLSDB. Частина модифікацій передбачала підвищення стійкості зброї.
Востаннє українці використовували цю зброю кілька місяців тому, сказав один з учасників бойових дій. Повернення GLSDB на поле бою може відбутися вже найближчими днями, оскільки відповідні запаси вже є в Європі.
Російське глушіння завадило багатьом GLSDB великої дальності вразити намічені цілі, розповіли агентству у травні минулого року троє людей, знайомих з проблемами.
Протягом останнього року Україна прагнула отримати зброю великої, щоб Київ міг атакувати і руйнувати російські лінії постачання і склади.
У відповідь на цей виклик "Боїнг" запропонував Пентагону нову зброю з дальністю дії 161 км - GLSDB. Ця бомба має невеликі крила, які збільшують її радіус дії, і складається з бомби малого діаметру GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, які є поширеними в арсеналах США і відносно недорогими.
Але навігаційна система GLSDB, яка дозволяє їй обходити такі перешкоди, як гори і системи протиповітряної оборони, була успішно виведена з ладу російським глушінням, повідомили в травні троє людей, поінформованих з цього питання.
Бомба виготовляється спільно компаніями SAAB AB і Boeing, і була розроблена задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Нагадаємо, у вівторок адміністрація президента Дональда Трампа погодилася відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: США відновлюють постачання Україні високоточних бомб GLSDB після модернізації
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: ЄС пішов на поступки Угорщині, щоб розблокувати продовження санкцій проти РФ
|Трамп не продовжив санкційну лазівку для російських енергоносіїв
|США обговорювали з Україною питання контролю над територією, однією з електростанцій та членство в НАТО
|Трамп позитивно оцінив заяви Путіна про перемир'я і заявив, що має на нього важелі впливу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн
|В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
|Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд
|Березневі іди*: як Зеленський робив ліки дешевшими
|«Смотрящий за Києвом» Комарницький зміг утекти за кордон після оголошення підозри, – ЗМІ
|Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України, - Bloomberg
Бізнес
|Прорив у створенні перовскітних сонячних батарей — наносяться на складні поверхні та працюють у 10 разів довше
|Google представила Gemma 3 — найпотужнішу в світі модель ШІ для запуску на одній відеокарті
|Скільки заробили найбільші українські ІТ-компанії у 2024 році? — статистика від YouControl
|Бос Anthropic: «Штучний інтелект писатиме 90% коду через півроку, а за рік — забере на себе все»
|Harley-Davidson представив свій найпотужніший серійний мотоцикл
|Microsoft додає функцію «Натисніть, щоб говорити» у Copilot для Windows
|Bluesky запроваджує підтримку відео до 3-х хвилин та нові функції керування повідомленнями