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АНАЛІТИКА

Швеція дає Україні артилерійські установки і радари на майже $300 млн

 

Швеція придбає для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової підтримки.

Про це шведський уряд оголосив 13 березня, передає "Європейська правда".

У межах військової допомоги Україні Швеція закупить 18 САУ Archer та п'ять радіолокаційних станцій Arthur, а також вкладе кошти в оборонне виробництво України, зокрема її САУ "Богдана".

Додатково Швеція має намір долучитись до "артилерійської коаліції" в межах Контактної групи з питань оборони України, йдеться в повідомленні.

Загальна вартість цієї частини військового пакета Швеції становить близько 3 мільярдів шведських крон (295 мільйонів доларів).

"Україна має нагальну потребу в артилерії та артилерійських боєприпасах. Це було пріоритетом для України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому, коли я зустрічався з ним на вихідних", - прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Як нагадує уряд Швеції, раніше Україна отримала вісім артилерійських установок Archer і одну радіолокаційну систему Arthur спільно з Великою Британією.

Поставки нових систем Arthur мають розпочатися у 2025 році, а поставки систем Archer - у 2026 році.

Вісімнадцятий пакет військової допомоги Україні, який уряд Швеції представив наприкінці січня, становить 13,5 мільярда шведських крон (близько $1,25 млрд) і є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Ключові теги: Швеція
 

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