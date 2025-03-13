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В Україні збільшилась частка бізнесу, яка вказала на зростання корупції — дослідження
На зростання рівня корупції у 2024 році вказали 57% бізнесу, що на 10 в.п. більше, ніж у 2023 році. Про це йдеться в дослідженні "Корупція в Україні 2024: розуміння, сприйняття, поширеність", яке зробила дослідницька агенція Info Sapiens на замовлення Національного антикорупційного бюро.
Корупція залишилась на другому місці серед основних проблем України (після збройної агресії Росії): дуже серйозною проблемою її вважають 76% представників бізнесу, а 83,1% бізнесу гадають, що корупція дещо або дуже поширена в Україні (+1,8 в.п., порівнюючи з 2023 роком).
З позиції бізнесу, першість у рейтингу найбільш корумпованих сфер четвертий рік поспіль утримує митниця. Серед "лідерів" також постачання електрики, газу і води, правоохоронні органи та сфера будівництва та земельних відносин.
11,6% бізнесу були залучені до корупційних відносин у зв'язку з вимогою з боку представників органів влади або організацій та установ щодо здійснення неофіційних платежів чи надання послуг у відповідних сферах.
Частка бізнесу, яка негативно ставиться до корупційних проявів, стабілізувалася у 2023-2024 роках після зростання у 2022 році й становить 58,8%.
Частка бізнесу, яка готова повідомляти про факти корупційних проявів після зростання з 2020 року та стабілізації у 2022-2023 роках (на рівні 26-27%) знизилась до 21,3%. Тобто готовність повідомляти про факти корупційних проявів серед бізнесу повернулася на рівень 2021 року.
Четвертий рік поспіль бізнес найчастіше покладає відповідальність за подолання корупції на президента України та його Офіс, парламент та НАБУ.
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