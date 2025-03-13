Україна отримала перший транш Канади за механізмом G7: сума – $1,7 млрд

Україна в четвер, 13 березня, отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько $1,7 мільярда) від Канади у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), повідомили прем'єр-міністр Денис Шмигаль та Міністерство фінансів України.

Це перший транш від Канади, повний внесок якої становитиме 5 мільярдів канадських доларів.

"Кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету", - написав Шмигаль у Telegram.

"Канада є надійним та непохитним партнером України. Вдячний за підтримку механізму ERA. Це справедливий та необхідний інструмент для притягнення Росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У 2025 році Канада головує в G7, і я розраховую на посилення нашої співпраці та збереження фокуса уваги на потребах України", - прокоментував виділення грошей міністр фінансів Сергій Марченко.

Минулого тижня перший транш в межах ERA надійшов від Великої Британії, сума становила 752 млн фунтів стерлінгів, або майже $1 млрд. Британські гроші підуть на посилення української обороноздатності.

У січні 2025 року перші 3 млрд євро за цією ж програмою Україна отримала від Європейського союзу.