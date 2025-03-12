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Рубіо про угоду щодо корисних копалин: я б не розглядав це як гарантію безпеки
14:45 12.03.2025 |
Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи угоду про корисні копалини, завив, що не буде розглядати це як гарантію безпеки, але це дасть США «зацікавленість» у безпеці України.
"Я б не розглядав це як гарантію безпеки, але, безумовно, якщо Сполучені Штати мають економічний інтерес, який приносить дохід нашому народу, а також народу України, ми будемо зацікавлені в тому, щоб захистити його, якщо він буде підданий сумніву або загрозі", - сказав він під час спілкування зі ЗМІ в аеропорту Ірландії після переговорів з українською делегацією у Джидді.
За словами держсекретаря, угода про видобуток корисних копалин - це те, що "є вигідним для обох країн".
"Безумовно, однією з умов довгострокового процвітання і безпеки України є активне економічне зростання і розвиток", - додав Рубіо, додавши, що "будь-який економічний розвиток України є позитивним для їхнього власного майбутнього".
"Очевидно, що Сполучені Штати мають певний економічний інтерес", - наголосив Рубіо.
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