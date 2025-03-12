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У Польщі підтвердили відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у Ясьонці
10:44 12.03.2025 |
Заступник польського міністра оборони Павел Залевський заявив, що військова допомога США для України відновилася через хаб у Польщі.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі в Ясьонці відновилося», - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, раніше глава польського уряду Дональд Туск підтвердив призупинення військової допомоги США для України через хаб з надання військової допомоги Україні.
1 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками України та США.
Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.
У спільній заяві за підсумками переговорів у Джидді також наголошувалося, що США скасовують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
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