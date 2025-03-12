ЄС оголосив контрзаходи у відповідь на тарифи США на сталь і алюміній

Євросоюз оголосив заходи у відповідь на нові тарифи США на імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності з 12 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

Як зазначено, Єврокомісія запускає низку контрзаходів для захисту європейських підприємств, робітників і споживачів від впливу "цих необґрунтованих торгових обмежень".

"Комісія шкодує про рішення США запровадити такі тарифи, вважаючи їх необґрунтованими, такими, що підривають трансатлантичну торгівлю і завдають шкоди бізнесу і споживачам, часто призводячи до підвищення цін", - йдеться в заяві.

Загалом контрзаходи ЄС можуть поширитися на експорт американських товарів на суму до 26 мільярдів євро, що відповідає економічному охопленню тарифів США.

Водночас ЄС, як і раніше, готовий працювати з адміністрацією США, щоб знайти рішення шляхом переговорів.

Вищезазначені заходи можуть бути скасовані в будь-який момент, якщо таке рішення буде знайдено.

"Ми глибоко шкодуємо про цей захід. Тарифи - це податки. Вони шкідливі для бізнесу і ще гірші для споживачів... Ціни зростатимуть. Як у Європі, так і в Сполучених Штатах. ЄС повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес", - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, запропоновані ЄК заходи є "сильними, але пропорційними".

"Оскільки США застосовують тарифи на суму 28 мільярдів доларів, ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро. Це відповідає економічному масштабу американських тарифів", - додала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що європейські контрзаходи будуть запроваджені у два етапи, починаючи з 1 квітня і повністю набуваючи чинності з 13 квітня.

Як перший крок у цьому процесі до 26 березня пройдуть двотижневі консультації із зацікавленими сторонами.

На основі отриманих даних Комісія доопрацює свою пропозицію щодо вжиття контрзаходів і проведе консультації. Після завершення цього процесу Комісія має намір ухвалити правовий акт про запровадження контрзаходів до середини квітня.

Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%.

Ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".