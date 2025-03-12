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АНАЛІТИКА

Єрмак: деталі припинення вогню почнуть обговорювати наступного тижня

 

Глава української делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня розпочнеться обговорення деталей щодо припинення вогню.

Про це він сказав під час спілкування з пресою після переговорів з американською делегацією в місті Джидда, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на питання, як буде відстежуватись припинення вогню, якщо воно таки буде запроваджене, Єрмак сказав, що обговорення цих деталей почнуться на наступному тижні на технічному рівні.

"Наступного тижня, ми вже домовились, що на технічному експертному рівні команди почнуть говорити про всі деталі", - сказав Єрмак.

Глава Міноборони Рустем Умєров, що також був членом переговорної делегації у Джидді, сказав, що наразі команди продовжують спілкуватись на цю тему.

"Ми всі ці питання обговорювали, рамкові питання домовленостей є, тому в цьому плані наші команди на операційному рівні продовжуюють спілкування. Контроль над ситуацією в нас буде", - відзначив міністр.

За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
Ключові теги: США
 

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