Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання - Єрмак

Угода про корисні копалини рамкова, основний документ буде після її підписання.

Про це на брифінгу українським журналістам після зустрічі з делегацією США в Джидді сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Укрінформ.

"Проект цього документу підтриманий урядом України, визначені люди, які мають повноваження підписати. Як визначить для себе зручним американська сторона, наші партнери, ця угода буде підписана. Ви знаєте, що вона є рамковою. Після цього команди почнуть працювати вже над більш детальним документом", - сказав Єрмак.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо висловив очікування, що угода про спільну розробку корисних копалин в Україні - хоч вона й не була предметом переговорів у Джидді - врешті-решт буде укладена.