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Артур Еш
Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади - Білий дім
08:08 12.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп відмовився від наміру запровадити підвищені до 50% тарифи на імпорт сталі та алюмінію з Канади.
Про це в етері CNBC заявив головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро, передає Укрінформ.
Раніше Дональд Трамп оголосив про плани подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення провінції Онтаріо ввести 25% тариф на експорт електроенергії до сусідніх американських штатів. Пізніше прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд повідомив, що вирішив призупинити дію підвищеного мита, поговоривши з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.
Наварро запитали, чи означають ці події, що в середу не буде 50% тарифів на канадські сталь та алюміній. Радник Білого дому відповів: «Правильно».
За його словами, міністр торгівлі Лутнік провів чудову роботу, домовившись із главою уряду Онтаріо, щоб провінція не запроваджувала мита на експортовану до США електроенергію.
Погроза Форда встановити додатковий збір на продаж електроенергії до штатів Мічиган, Нью-Йорк та Міннесота стала відповіддю на масштабні 25% мита, які Трамп запровадив на імпорт із Канади.
Пізніше Форд провів перемовини з Лутніком, і вони домовилися зустрітися в четвер у Вашингтоні, щоб обговорити розбіжності.
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