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Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі
23:39 11.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський може повернутись у Білий дім після того, як відбулись переговори у Саудівській Аравії.
Про це він сказав журналістам біля Білого дому 11 березня, повідомляє "Європейська правда".
Трамп згадав про домовленість про повне припинення вогню, на яке погодилась Україна під час переговорів у саудівському місті Джидда, і висловив сподівання, що "Росія погодиться на це".
"Ми зустрічатимемось із ними (росіянами. - Ред.) сьогодні та завтра і, сподіваюсь, зможемо вийти на угоду. Припинення вогню - дуже важливе. Якщо ми переконаємо росіян піти на це, це буде чудово. Якщо не зможемо, то це триватиме й далі, і людей будуть убивати", - сказав він.
На питання про те, чи означають слова Трампа, що Зеленського знову чекають у Білому домі, той відповів: "Так, абсолютно".
11 березня представники України та США провели переговори у Джидді, які тривали близько восьми годин. Це перша офіційна зустріч українських та американських посадовців після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.
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