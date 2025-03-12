Трамп заявив, що Зеленського знову чекають у Білому домі

Президент США Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський може повернутись у Білий дім після того, як відбулись переговори у Саудівській Аравії.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому 11 березня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп згадав про домовленість про повне припинення вогню, на яке погодилась Україна під час переговорів у саудівському місті Джидда, і висловив сподівання, що "Росія погодиться на це".

"Ми зустрічатимемось із ними (росіянами. - Ред.) сьогодні та завтра і, сподіваюсь, зможемо вийти на угоду. Припинення вогню - дуже важливе. Якщо ми переконаємо росіян піти на це, це буде чудово. Якщо не зможемо, то це триватиме й далі, і людей будуть убивати", - сказав він.

На питання про те, чи означають слова Трампа, що Зеленського знову чекають у Білому домі, той відповів: "Так, абсолютно".

11 березня представники України та США провели переговори у Джидді, які тривали близько восьми годин. Це перша офіційна зустріч українських та американських посадовців після суперечки Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 28 лютого.