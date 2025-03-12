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АНАЛІТИКА

США відновлюють допомогу Україні та обмін розвідданими

 

Сполучені Штати негайно скасують паузу в обміні розвідданими та відновлять безпекову допомогу Україні. Про це йдеться у спільній заяві делегацій України та США після переговорів у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

"Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні", - йдеться у заяві.

Своєю чергою, Україна погодилася прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови його прийняття та одночасного виконання Росією.

Коментуючи журналістам результати перемовин радник президента США Дональда Трампа із національної безпеки Майкл Волц заявив, що відновлення допомоги набуває чинності негайно. Він підтвердив, що Вашингтон відновить постачання Україні зброї зі складів за програмою PDA.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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