Зеленський: пропозиція США щодо припинення вогню стосуватиметься всієї лінії фронту

Президент Володимир Зеленський поділився деталями щодо пропозиції США на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню.

Про це він сказав у відеозверненні у вівторок, 11 березня, пише "Європейська правда".

Зеленський розповів, що під час зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії була пропозиція американської сторони зробити перший крок "одразу далі" і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню.

За його словами, це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту".

"Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок", - наголосив він.

Український президент заявив - Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це.

"Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться - у той момент тиша запрацює", - звернув увагу український президент.

Також Зеленський зазначив, що важливим елементом розмови є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими.

"Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії", - додав він.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, українська сторона погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Окрім цього, США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.