Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Трампа кажуть, що обговорювали гарантії безпеки з Україною у Саудівській Аравії

 

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що питання гарантій для України було на порядку денному зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії.

Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі 11 березня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Волца, "абсолютно очевидно", що Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру і що "вони поділяють його рішучість припинити бойові дії".

Він додав, що українці висунули "конкретні кроки та пропозиції" не тільки стосовно повного припинення вогню.

"Ми також обговорили істотні деталі того, як ця війна має завершитись, який вид гарантій вони (українці. - Ред.) матимуть для довготривалої безпеки та процвітання, а також реально проаналізувати, що потрібно, аби нарешті припинити цю жахливу війну", - сказав Волц.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Крім того, стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0148  0,09 0,21 41,5833  0,04 0,10
EUR 44,4019  0,16 0,37 45,2122  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,12 0,28 41,4300  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес