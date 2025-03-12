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Переговори у Джидді: Україна згодна на 30-денне перемир'я
22:56 11.03.2025 |
Україна погодилася з пропозицією США щодо негайного запровадження режиму припинення вогню на фронті на 30 днів, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, а також за умови прийняття та одночасного виконання з боку Росії. Про це йдеться у спільній заяві делегацій України та США після переговорів у Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, яка оприлюднена на сайті президента України.
"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", - йдеться у заяві.
Окрім цього, Сполучені Штати "негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні".
Делегація України та США погодилися негайно розпочати мирні переговори
Також повідомляється, що делегації обговорили також важливість гуманітарних зусиль, які мають стати частиною мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню. Мова йде про обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.
"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться у заяві.
Окрім цього, президенти України та США домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про доступ американців до розробки критичних мінеральних ресурсів України, "щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".
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