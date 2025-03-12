Зеленський і Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку копалин - спільна заява делегацій України та США

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку українських корисних копалин, повідомляється у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

"Насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України", - сказано у тексті документа.