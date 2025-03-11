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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади

 

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 11 березня, оголосив про нові мита проти Канади у відповідь на підвищення канадською провінцією Онтаріо на 25% цін на електроенергію для США.

Про це він написав у дописі у Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що доручив своєму міністру торгівлі додати додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади після того, як провінція Онтаріо збільшила на 25% ціни на електроенергію, що надходить до Сполучених Штатів.

За його словами, цей тариф набуде чинності 12 березня.

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", - заявив американський президент.

Він також сказав, що "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою" - він 2 квітня суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді".

На думку Трампа, Канада платить "дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс - це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", - впевнений він.

На його переконання, за таких умов, "всі тарифи, як і все інше, повністю зникнуть".

"Податки канадців будуть дуже суттєво знижені, вони будуть більш захищеними у військовому та інших відношеннях, ніж будь-коли раніше, більше не буде проблеми Північного кордону, а найбільша і наймогутніша нація у світі стане більшою, кращою і сильнішою, ніж будь-коли - і Канада буде великою частиною цього", - помріяв у дописі американський президент.

Нагадаємо, з 4 березня Трамп запровадив 25%-ві тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь тодішній канадський прем'єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.

7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа.

 

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