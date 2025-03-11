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Суд конфіскував необґрунтовані активи топпосадовця ДБР. Його звільнили, але знову повернули на посаду
12:22 11.03.2025 |
Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов звільнив заступника начальника управління Центрального апарату ДБР Андрія Чапчая після цивільної конфіскації його активів, але потім знову призначив на посаду.
Після рішення суду Сухачов звільнив свого підлеглого на виконання вимог закону "Про запобігання корупції", але одразу ж знову призначив його у ДБР, пише видання "Слово і діло".
Як відомо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував майно Чапчая та його дружини Юлії Аполоніної, яка обіймає посаду прокурора відділу Вінницької прокуратури, на загальну суму 7 млн грн.
Зокрема, суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави квартиру в Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабцю прокурорки (квартира розташована в житловому комплексі "Французький квартал 2"), а також машиномісце, придбане в цей же період за 700 тисяч грн і оформлене на тітку відповідачки. Апеляційна палата ВАКС це рішення підтвердила, тому рішення про конфіскацію набрало законної сили.
На виконання вимог закону "Про запобігання корупції" директор ДБР звільнив Чапчая з посади, але вже 12 лютого повторно його призначив з 18 лютого на посаду.
Як повідомлялося, Олексій Сухачов очолює ДБР з вересня 2020 року. До цього у 2017-2019 роках він працював заступником начальника Департаменту Генеральної прокуратури, а у 2019-2020 роках проходив військову службу в Службі зовнішньої розвідки.
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