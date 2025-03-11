Найбільша атака дронів на Москву: є загиблий і постраждалі

Щонайменше одна людина загинула, 14 отримали поранення внаслідок масованої нічної атаки безпілотників на Москву і російський столичний регіон, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Губернатор Московської області Андрій Воробйов уточнив, що жертви були в містах Видне і Домодєдово, неподалік від столиці.

6 людей (зокрема 4-річна дитина) постраждали у Видному, 5 звернулися по допомогу в Раменському, вказав Воробйов.

У підмосковному Раменському пошкоджено щонайменше сім квартир з 19 по 22 поверхи.

У Домодєдові уламки безпілотника впали на парковку поруч із будівлею компанії "Міраторг". 38-річний охоронець загинув, ще двоє людей постраждали, одна з них у реанімації з відкритою травмою голови.

Ще одна жінка дістала поранення в селі Котляково Домодєдовського міського округу. Як написав у своєму телеграм-каналі Воробйов, вона у важкому стані.

"Виклики про БпЛА надходили з Коломни, Зарайська, Срібних ставків, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Бронниць, Домодєдово, Ленінського, Подільська, Електросталі та Котельників", - повідомив губернатор Підмосков'я.

Він також опублікував фотографії наслідків атак.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що збито 73 безпілотники, які прямували до російської столиці. Їхні уламки пошкодили дах одного з будинків.

Усього ж, за даними російського Міноборони, за ніч збили 337 безпілотників. 91 з них - над Московською областю.

Ця атака стала наймасовішою у 2025 році, заявили в російському оборонному відомстві.

Україна поки що її не коментувала.

Зупиняли роботу аеропортів

Уламки дронів пошкодили частину полотна в районі залізничної станції Домодєдово.

Рух поїздів через залізничну станцію як у бік Москви, так і в область припинили.

В аеропортах "Внуково", "Жуковський" і "Домодєдово" запровадили план "Килим", що передбачає тимчасову заборону на відправлення і приймання повітряних суден.

Пізніше в Росавіації повідомили про введення обмежень і в нижегородському аеропорту Стригіно.

Раніше про щонайменше п'ять вибухів через атаку дронів повідомляли в соцмережах жителі Курська та області.

Виконувач обовʼязків губернатора регіону Олександр Хінштейн увечері 10 березня повідомив про ракетний удар по торговельному центру "Добриня" в слободі Білій Біловського району.

Унаслідок удару загинуло четверо людей, ще дев'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Українська сторона не коментувала удару по ТЦ.