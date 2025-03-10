Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні очільників міноборони балтійських та скандинавських держав у форматі Nordic Baltic 8 у Копенгагені.

"Ще одна важлива мета мого візиту до Данії - участь у засіданні NB8, де зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви. Кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України", - цитує Умєрова телеграм-канал Міноборони.

Зокрема, за інформацією міністра:

Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням української ППО. Поставки мають відбутися вже цього року.

Норвегія виділяє у 2025 році 7,8 млрд євро - один із найбільших бюджетів допомоги Україні. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український ОПК.

Литва працює над зміцненням нашого ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в «чеську ініціативу». Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті.

Латвія зосереджена на оснащенні наших підрозділів, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК.

Ісландія бере участь в інвестиціях у наш ОПК у межах «данської моделі» та допомагає готувати «Нордично-Балтійську бригаду».

Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги.

Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки «Нордично-Балтійської бригади».

Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.

"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - заявив Умєров.