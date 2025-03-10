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Міністри оборони Nordic Baltic 8 оголосили про плани допомоги Україні
10:01 10.03.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у засіданні очільників міноборони балтійських та скандинавських держав у форматі Nordic Baltic 8 у Копенгагені.
"Ще одна важлива мета мого візиту до Данії - участь у засіданні NB8, де зібралися міністри оборони Норвегії, Ісландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії та Литви. Кожна з країн представила свій план подальшої підтримки України", - цитує Умєрова телеграм-канал Міноборони.
Зокрема, за інформацією міністра:
Швеція готує новий великий пакет військової допомоги, включно з посиленням української ППО. Поставки мають відбутися вже цього року.
Норвегія виділяє у 2025 році 7,8 млрд євро - один із найбільших бюджетів допомоги Україні. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах "Нордично-Балтійської бригади" та інвестує в український ОПК.
Литва працює над зміцненням нашого ППО, інвестиціями в ОПК та внесками в «чеську ініціативу». Артилерійські снаряди залишаються в пріоритеті.
Латвія зосереджена на оснащенні наших підрозділів, постачанні снарядів та співпраці в сфері ОПК.
Ісландія бере участь в інвестиціях у наш ОПК у межах «данської моделі» та допомагає готувати «Нордично-Балтійську бригаду».
Фінляндія працює над постачанням артилерійських снарядів та готує новий пакет допомоги.
Естонія готує нові поставки снарядів та готова долучитися до підготовки «Нордично-Балтійської бригади».
Данія розглядає додаткові інвестиції в український ОПК.
"Нордичні та балтійські країни залишаються одними з найвідданіших наших союзників. Вони не лише нарощують військову допомогу, а й активно підтримують розвиток нашої оборонної промисловості", - заявив Умєров.
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