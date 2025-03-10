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Трамп заявив, що США «майже» завершили паузу з наданням розвідданих Україні
08:32 10.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що Сполучені Штати "практично" закінчили з призупиненням обміну розвідданими з Україною, і що він очікує хороших результатів від майбутніх переговорів з українськими посадовцями в Саудівській Аравії.
Заяву американського президента наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".
Відповідаючи на запитання ЗМІ на літаку Air Force One, зокрема, чи буде він розглядати можливість скасування призупинення надання розвідувальної інформації, Трамп сказав: "Ми вже майже це зробили. Ми вже майже це зробили".
Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив у середу, що США припинили обмін розвідданими з Україною, чинячи тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб він співпрацював з Трампом у проведенні мирних переговорів з Росією.
У вівторок американські посадовці зустрінуться з українською делегацією в Саудівській Аравії, зокрема, для того, щоб визначити, чи готова Україна піти на поступки Росії задля припинення війни.
Також над переговорами в Джидді зависла доля угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин.
Трамп висловив оптимізм щодо переговорів. "Я вірю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - сказав він.
За словами Трампа, він вважає, що Україна підпише угоду про видобуток корисних копалин, яка, на думку Києва, повинна містити гарантії безпеки з боку США.
"Вони підпишуть угоду про видобуток корисних копалин, але я хочу, щоб вони хотіли миру... Вони не продемонстрували цього в тій мірі, в якій повинні", - сказав Трамп.
Трамп також заявив, що його адміністрація розглядає різні варіанти щодо тарифів на Росію і що посадовці його адміністрації не стурбовані військовими навчаннями за участю Росії, Китаю та Ірану.
7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.
Водночас у п'ятницю Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.
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