Трампу замало угоди про надра для допомоги Україні - NBC

Підписання угоди про мінерали між Україною та США буде недостатньо для того, щоб відновити військову допомогу і передачу розвідданих з американського боку, повідомляє NBC News.

"Поки американські та українські офіційні особи готуються до зустрічі в Саудівській Аравії цього тижня, президент Дональд Трамп у приватному порядку дав зрозуміти помічникам, що підписаної угоди щодо мінералів між Вашингтоном і Києвом буде недостатньо для поновлення допомоги та обміну розвідданими з охопленою війною країною", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку у мінеральних ресурсах України, була підписана. Але він також хоче побачити зміну ставлення президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, заявили офіційні особи, включно з готовністю піти на поступки, такі як передача території Росії. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив деякі кроки до виборів в Україні і, можливо, до звільнення з посади лідера своєї країни, заявили офіційні особи.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, Росія посилила напади на Україну після того, як минулого тижня США призупинили обмін обладнанням і розвідданими, що зробило п'ятницю одним із найсмертоносніших днів для мирних жителів у 2025 році. Найбільше постраждалих у Донецькій області, на підконтрольній Україні території. За даними моніторингового агентства, у 2025 році кількість жертв була вищою, ніж у 2024 році.

"У США немає жодних ознак того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські атаки, за словами американського чиновника та посадовця адміністрації. Вони сказали, що ці великі атаки, ймовірно, були сплановані до того, як розвідка та допомога припинилися", - відзначається у повідомленні.

Офіційні особи зазначають, що США все ще діляться з Україною оборонними розвідданими - тобто інформацією, яка допомагає Україні самозахищатися від атак - пояснюючи, що вони все ще зобов'язані попереджати. Але вони не надають інформації про прицілювання проти російських цілей. Це означає, що США можуть попередити Україну, коли розвідка показує, що росіяни готують атаку, але вони більше не можуть надати координати цілі, щоб Україна завдала удару першою.

США надавали Україні цілевказівну інформацію, супутникові знімки та дані радіотехнічної розвідки протягом більшої частини останніх трьох років. За словами західного чиновника, європейські союзники зараз працюють над усуненням деяких прогалин, але відсутність розвідки США вже щодня впливає на Україну.

"Кожен день шкодить Україні, і кожен день дає Росії більш вигідну позицію", - сказав чиновник.