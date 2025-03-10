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Трамп припустив, що «Україна може і не вижити» і з допомогою США
08:22 10.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "може не вижити" у війні з Росією навіть з американською допомогою.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".
Цитуючи президента Польщі Анджея Дуду, ведуча запитала Трампа, чи спокійно він ставиться до твердження, що без підтримки США Україна може не вижити.
"Вона може не вижити у будь-якому разі", - заявив Трамп.
"Але у нас є слабкі місця з Росією. Нам потрібні двоє. Ця війна не повинна була статися і ми застрягли у цьому безладі", - додав він.
Трамп також заявив, що ніхто був настільки жорсткий по відношенню до Росії, як він.
7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.
Водночас у п'ятницю Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.
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