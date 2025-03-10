«Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО». Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T і є "важливою частиною протиповітряного щита України".

За словами посадовця, підписана угода відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, котрі дозволять посилити спроможності української ППО.

Окрім цього, меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі, зауважив Умєров.

"Дякую Diehl Defence за довіру та готовність до співпраці. Важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні. Вільний світ - на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", - зауважив міністр.

IRIS-T - зенітно-ракетний комплекс, розроблений Diehl Defence у 2014 році й призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і безпілотників.

Україна вже отримувала такі системи у двох варіантах: середньої та малої дальності.