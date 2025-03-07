КМІС: Рівень довіри до Зеленського на тлі загострення відносин з адміністрацією Трампа зріс до 68%

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського на тлі загострення відносин зі США та емоційної зустрічі у Білому домі зріс серед українців з 57% у першій половині лютого 2025р. до 68% - станом на 1-4 березня 2025р.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 14 лютого-4 березня

"Станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, не довіряли - 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%. Далі, у період 14 лютого - 4 березня 2025 року рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%", - повідомляється у пресрелізі КМІС за підсумками дослідження на сайті у п'ятницю.

"Попереднє опитування КМІС проводив з 4 до 9 лютого 2025, тобто до початку перемовин США з Росією та до загострення у відносин України і США. Таким чином, ми можемо оцінювати вплив подій за цей період на довіру до президента", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що з 14 лютого по 4 березня 2025 року відбулося багато резонансних подій, зокрема, емоційна зустріч у Білому домі 28 лютого 2025 року. Соціологи зафіксували, що уже в період 14-28 лютого довіра стала вищою, ніж 4-9 лютого 2025 року, а на період 1-4 березня 2025 року довіра до Зеленського зросла до 68%. Недовіра в період 1-4 березня 2025 року становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1-4 березня 2025 року - +41%.

З результатів дослідження випливає, що в всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри - позитивний. Довіра президенту трохи нижча на сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють Зеленському - 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах (захід, центр, південь) 66-69% довіряють і 28-30% не довіряють йому.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи опитування, сказав: "Щонайменше станом на зараз ми спостерігаємо процес єднання суспільства на тлі нових викликів, які постають перед Україною. Зростання довіри президенту за останній період (у той час як від початку повномасштабного вторгнення і до грудня 2024 року вона переважно стабільно знижувалася) свідчить, що зараз ми бачимо "згуртування навколо прапора". Подальша динаміка залежатиме від того, чи атмосфера буде емоційно зарядженою із підвищеними ризиками, чи буде мати місце охолодження і більш конструктивна розмова (із, звісно, підтримкою оборонних зусиль українців). У будь-якому разі важливо підкреслити, що основна причина єднання і підвищення довіри президенту - не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців. (...) Українці дійсно хочуть миру, але наші результати стабільно показують, що абсолютна більшість - проти миру на будь-яких умовах. Українці - гнучкі і готові до навіть болючих компромісів, але не до компромісу, який буде капітуляцією. Українці зберігають волю до боротьби і попри все продовжать її".

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 14 лютого - 4 березня 2025 року провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру президенту Зеленському. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів. Опитування проводилося серед дорослих (віком 18 років і старше) громадян України, які на час опитування проживали на території України, підконтрольній уряду країни.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.