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Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків
10:52 07.03.2025 |
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.
Про це на правах анонімності «Мілітарному» підтвердили декілька користувачів комерційного сервісу.
Офіційне обґрунтування, що отримали користувачі від адміністрації Maxar «за адміністративним запитом».
Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних.
Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України.
Це стосується як урядових користувачів, так і приватних.
До прикладу українська кіберспільнота «Кіберборошно» опублікувала пост на своїй сторінці у телеграмі про закриття доступу до супутникової розвідки.
В спільноті не уточнили, за які сервіси йдеться. Однак у коментарях вони уточнили про відкликання доступу до основного сервісу Maxar Technologies, який вони використовували у своїй роботі.
Ця американська аерокосмічна компанія є чи не головний постачальником комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об'єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії.
Також супутникові знімки Maxar неодноразово використовували світові ЗМІ для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та Росією.
Нагадаємо, 5 березня, стало відомо, що США призупинили обмін розвідданими з Україною. Ці дані використовувалися, зокрема, для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії, а також для націлювання високоточної американської зброї для ударів поблизу лінії фронту.
Наступного дня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція готова передавати Україні свої розвідувальні дані замість американців.
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