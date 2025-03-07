Трамп каже, що досягнув «значного прогресу з Україною і Росією» в останні дні

Президент США Дональд Трамп заявив, що за останні дні йому вдалося досягти значного прогресу у врегулюванні російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у Білому домі в четвер.

"Ми досягли значного прогресу з Україною, ми досягли значного прогресу з Росією за останні кілька днів. І було б чудово звести цих двох до купи, щоб нам не довелось говорити таким чином, про ядерну зброю", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання преси про те, чи збережуть США свою "ядерну парасольку" для європейських країн.

Продовжуючи говорити, він сказав, що "було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї".

"Я знаю, що Росія і ми маємо найбільше (ядерних боєголовок). Китай матиме таку ж кількість протягом 4-5 років. Було б чудово, якби ми всі могли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї є божевільною", - сказав президент США, додавши, що хотів би відновити переговори про денуклеаризацію.

Нагадаємо, в останні дні США призупинили військову допомогу Україні, пояснюючи, що таким чином вони схиляють Київ до мирного врегулювання. Про жодні кроки тиску США на Росію публічно не повідомлялося.

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Тим часом, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у четвер, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з РФ.