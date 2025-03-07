Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

Переговори між Україною та США відбудуться в Ер-Ріяді чи Джидді, заявив посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Зеленський надіслав листа президенту, я думаю, що це був справді хороший позитивний перший крок. Ми зараз ведемо дискусії щодо координації зустрічі з українцями в Ер-Ріяді чи навіть потенційно Джидді, ... але це буде Саудівська Аравія, і я думаю, що ідея полягає в тому, щоб сформулювати рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню", - заявив Віткофф під час спілкування з журналістами, що транслював Sky News.

Віткофф, відповідаючи на питання журналіста, допустив можливість підписання угоди про видобуток корисних копалин у вівторок. "Я думаю, що Зеленський запропонував підписати її, і ми побачимо, чи він це зробить", - сказав він.

Коментуючи питання стосовно можливої пропозиції української сторони, яка б дозволила відновити військову допомогу США і обмін розвідданими, Віткофф сказав наступне: "Думаю, що це все рішення Трампа, але він відчув, що лист Зеленського був дуже позитивним першим кроком. Було вибачення. Було визнання того, що Сполучені Штати так багато зробили для України, і почуття вдячності".

"Я думаю, що це буде хороша зустріч. Я дійсно в це вірю", - сказав Віткофф.

Також він висловив сподівання, що "це буде хорошим сигналом для росіян, тому що вони теж проявляли активність, бажаючи щось зробити"

Віткофф повідомив, що з російською стороною йде обговорення складу переговорних груп з питання миру в Україні. "Сьогодні вранці ми обговорювали з Радником з національної безпеки, хто увійде до складу цієї групи. Ми звернулися до росіян. Ми також повідомимо українців. Отже, ще до того, як ми туди прибудемо, це все буде частиною цього процесу".

Віткофф не став коментувати пропозицію президента Франції Емануеля Макрона про місячну паузу у завданні дальніх ударів по Україні та Росії. "Ми говоримо з французами. Я не можу сказати вам, які конкретні пропозиції були покладені на стіл".

Також він не став коментувати можливість вводу в Україну миротворчого контингенту. "Я думаю, що ми маємо багато хороших пропозицій від росіян і багато хороших пропозицій зараз від українців. І це дійсно найважливіша річ, чи не так? Зблизити дві сторони, постійно скорочувати розрив".

Віткофф запевнив, що Дональд Трамп розуміє занепокоєння європейських лідерів щодо їхньої безпеки: "Він уважно слухає. І для нього важливо, що вони відчувають".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що за згодою Саудовської Аравії переніс свій візит до цієї країни з 18-19 лютого, коли там проходили російсько-американські переговори, на 10 березня.

6 березня Зеленський підтвердив, що 10 березня відвідає Саудівську Аравію, його команда залишиться там для роботи з делегацією США.