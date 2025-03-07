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У Норвегії домовились збільшити допомогу Україні до майже $8 млрд цьогоріч
23:41 06.03.2025 |
У парламенті Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні на 50 мільярдів норвезьких крон ($4,6 мільярдів) до 85 мільярдів норвезьких крон ($7,8 мільярдів) у 2025 році.
Про це було оголошено після зустрічі лідерів парламентських фракцій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
Як заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре, рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, "бо в цьому є потреба".
"Це вагомий внесок у мир і стабільність в Європі", - додав він.
Наразі на підтримку до 2025 року виділено 35 мільярдів норвезьких крон ($3,2 мільярди).
"У Стортингу є міжпартійна домовленість про значне збільшення підтримки України...Норвезька підтримка допоможе Україні протистояти Росії, а також мирному плану, над яким працюють європейські країни", - сказав Стьоре.
Раніше у четвер Стьоре виступив у парламенті з доповіддю про ситуацію в Україні.
Він торкнувся питань прямої підтримки України, а також відносин з новою адміністрацією США, в той час як Норвегія працює над зміцненням власної оборони.
Стьоре назвав сигнали США про припинення військової та розвідувальної підтримки України "дуже сумними" і гнітючими".
Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року - тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.
Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки - до 2030-го.
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