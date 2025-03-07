Для миру необхідна відсутність атак РФ на інфраструктуру, перемир’я на воді та звільнення полонених – Зеленський

Необхідно упевнитися, що РФ як єдине джерело війни, визнає необхідність її завершення, це можна довести перемир'ям щодо атак РФ на енергетичну та цивільну інфраструктуру, припиненням військових операцій у Чорному морі та звільненням полонених, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим - перемир'ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", - сказав Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської Ради у четвер.

За його словам, українцям, європейцям та американцям, які проти війни, "потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють". "Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри. І це має ґрунтуватися на розумінні того, що будь-яке перемир'я і будь-яка форма заходів зі зміцнення довіри може бути лише прологом до повного та справедливого врегулювання, до всеосяжної угоди про гарантії безпеки та припинення війни", - сказав президент України.

Він підкреслив, що "українці справді хочуть миру, але не ціною відмови від України". "Чи здатна Росія відмовитися від війни - ось питання, на яке мають дати відповідь будь-які переговори", - сказав Зеленський.

Президент України також пообіцяв ділитися "всіма деталями мирних планів і переговорного процесу з усією Європою, кожна європейська нація, що надає допомогу, має долучитися до процесу досягнення миру".

"Я закликаю вас і надалі підтримувати позицію про те, що будь-які питання, пов'язані з безпекою України, мають розв'язуватися за участю України так само, як будь-які питання, пов'язані з безпекою ваших народів або будь-які питання, пов'язані з безпекою всієї нашої Європи, мають розв'язуватися за вашою участю. Тільки це може гарантувати мир на континенті та повагу до інтересів усіх європейських держав. Саме тому ми намагаємося забезпечити належне представлення європейських інтересів. Усе, що впливає на безпеку Європи, має вирішуватися за участю Європи", - відзначив Зеленський.