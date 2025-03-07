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АНАЛІТИКА

«Небесний щит»: в Європі розробили план захисту повітряного простору України від російських атак

 

Європейські військові за підтримки колишніх лідерів НАТО розробили план захисту повітряного простору західних та центральних регіонів України «Небесний щит» (Sky Shield), який міг би стати частиною гарантій безпеки для України з боку Європи.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Як зазначається, цей план підтримали ексгенерал ВПС США і колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав, колишній генерал британської армії і ексзаступник верховного головнокомандувача НАТО Річард Ширрефф, а також колишній президент Польщі Александр Кваснєвський. Під ним також підписалися понад 70 колишніх і нинішніх військових, політиків, дипломатів Канади, Британії, Фінляндії, Естонії, Німеччини, Польщі та інших європейських країн, а також США.

«Небесний щит»: в Європі розробили план захисту повітряного простору України від російських атак

 

«Небесний щит», як пропонують його автори, буде очолюваною Європою зоною захисту повітряного простору і керуватиметься окремо від НАТО. Він міг би захищати від атак російських крилатих ракет і безпілотників міста та інфраструктуру і потенційно діяв би як частина «перемир'я в небі», запропонованого цього тижня Президентом України Володимиром Зеленським.

Згідно з планом, 120 винищувачів європейських ВПС можуть бути розгорнуті для захисту неба, а залучені бойові літаки вилітатимуть з європейських авіабаз і тісно координуватимуть свої дії з Повітряними силами ЗСУ.

«Небесний щит» прикриватиме три українські атомні електростанції, захід та центр, але не лінію фронту чи схід України - однак він зможе «забезпечити більший військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж 10 000 європейських сухопутних військ».

На думку авторів плану, «Небесний щит» також може діяти як частина гарантій безпеки для Києва у разі припинення вогню. В проєкті зазначається, що в такий спосіб Європа може допомогти Україні і послабити Росію в найближчій перспективі без ризику прямого зіткнення між Росією і Заходом.

Прихильники проєкту стверджують, що ризик для пілотів «Небесного щита» буде мінімальний, оскільки за три роки повномасштабної війни російські бойові літаки не наважуються перетинати лінію фронту, крім того, фактичне розмежування становитиме «понад 200 км».

Sky Shield також дозволить безпечно тренувати особовий склад ЗСУ на території України, що сприятиме підвищенню боєздатності армії в середньо- і довгостроковій перспективі. Це, в свою чергу, посилить стримування і може перетворити перемир'я на довгострокове політичне рішення, вважають автори.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс зазначив, що «реалізація «Небесного щита» стала б важливим компонентом зміцнення Європи, ефективно і дієво гарантуючи безпеку України».
 

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