США руйнують світовий порядок – Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у "руйнуванні світового порядку", повідомляє The Times.

"Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок... США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США", - заявив Залужний у промові в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) в Лондоні.

Він також попередив, що НАТО може припинити існування, а Росія прийде до Європи.