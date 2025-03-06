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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Туреччина підтвердила готовність спрямувати війська в Україну «в разі потреби»

 

Міністерство оборони Туреччини заявило в четвер, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.

Заяву Міноборони Туреччини наводить AFP, передає "Європейська правда".

"Питання участі в місії... буде оцінюватися з усіма зацікавленими сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності і миру", - йдеться в заяві.

"Після останніх подій неможливо забезпечити європейську безпеку без нашої країни", - наполягає Міноборони Туреччини.

"Як член НАТО і ОБСЄ, Туреччина є невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки з її розвиненою оборонною промисловістю, важливою роллю у врегулюванні регіональних криз і потужною армією", - підкреслює далі Анкара.

Раніше ЗМІ вже писали, що Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини "миротворчих сил".

Тоді джерела говорили, що Туреччина не братиме участі в жодній "миротворчій місії", якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Варто зазначити, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан був одним з учасників оборонного саміту у Лондоні 2 березня.
 

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