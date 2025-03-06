Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухій кут - Рубіо

 

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна між Росією та Україною є "проксі-війною" між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією, і вона має закінчитися, бо ситуація наразі зайшла у "глухий кут", повідомляє Fox News.

"Від самого початку було зрозуміло, що президент Трамп розглядає це як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут. І відверто кажучи, це війна між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і Росією - і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодних ідей чи планів, як її закінчити", - заявив Рубіо в інтерв'ю телеканалу у середу.

Держсекретар зазначив, що наразі президент США намагається "з'ясувати, чи є шлях до миру" та повинні бути залучені "обидві сторони, росіян і українців".

"Це вимагатиме поступок з обох сторін, але ми повинні посадити їх обох за стіл переговорів. Очевидно, що українці повинні бути там. Це їхня країна. Росіяни повинні бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим. Це було метою, це залишається метою, і це те, на чому ми зараз зосереджені", - заявив Рубіо.

Він зазначив, що під час переговорів в Ер-Ріяді США отримали сигнал від РФ в тому, що вони "зацікавлені в обговоренні" питання припинення війни.

"Ми зустрічалися з ними два тижні тому, і мета нашої зустрічі з ними була дуже проста: Ви зацікавлені в тому, щоб говорити про припинення цієї війни чи ні? Тому що в наших відносинах нічого не може змінитися, доки триває війна. Їхньою відповіддю було те, що ми зацікавлені в обговоренні цього питання. Тепер нам потрібно продовжувати. Важко здійснювати подальші дії, коли інша сторона конфлікту заявляє, що вона взагалі не зацікавлена в мирі, а саме такий меседж надходив до нас. Сподіваюся, це було виправлено", - зауважив Рубіо.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що США намагаються перевести воєнний конфлікт у дипломатичну площину, але до цього мусить пройти ще декілька етапів.

"Ну, я не збираюся обговорювати це заздалегідь. Послухайте, врешті-решт, українці матимуть свої вимоги, росіяни - свої . Ми повинні побачити, наскільки вони далекі один від одного, якщо ми дійдемо до цього етапу процесу. І саме тут потрібна дипломатія - це те, про що говорив віце-президент... Саме тут починається важка робота дипломатії, коли потрібно з'ясувати, як подолати ці розбіжності", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3680
  0,2102
 0,51
EUR
 1
 44,2493
  0,3718
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0826  0,08 0,19 41,6944  0,11 0,26
EUR 44,1037  0,56 1,28 44,9985  0,64 1,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2650  0,12 0,28 41,2900  0,11 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес