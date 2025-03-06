Канада готова відправити в Україну своїх миротворців

Канада готова долучити свої війська до миротворчих сил "коаліції охочих", яку ініціюють Великобританія та Франція. Про це заявив міністр оборони Канади Біл Блер на щорічному форумі Інституту оборонних асоціацій в Оттаві, повідомляє у середу, 6 березня, CBC News.

"Канада готова і здатна зробити свій внесок у ці сили, - сказав Блер журналістам після свого виступу. - Але ми також вважаємо, що необхідно провести важливі дискусії щодо гарантій безпеки для України та іноземних сил".

Після зустрічі союзників у Лондоні 2 березня прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявляв, що Канада "шукає найкращі способи, як вона може допомогти".

Обговорення миротворчої місії для України

Створення "коаліції охочих" для забезпечення майбутнього миру в Україні оголосив прем'єр Великобританії Кір Стармер після суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Проте наразі невідомо, які саме країни увійдуть до коаліції та яку роль вони відіграватимуть. Близько двох тижнів тому Стармер заявив про готовність відправити в Україну для підтримання потенційного миру війська Великобританії. Також Франція висловила відкритість до відправки своїх військ. Обидві країни наполягають на тому, що така місія має бути підтримана США. Про свою відкритість до участі у військовій місії раніше заявляли також Нідерланди, Швеція та, за даними ЗМІ, Туреччина.

Водночас Польща вже повідомила, що не збирається відправляти своїх миротворців до України, але надасть логістичну і політичну підтримку тим, хто це робитиме. Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив "здивування" обговоренням питання щодо відправки військових до України і наголосив, що вважає цю дискусію передчасною. Подібну позицію висловив і Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), імовірний наступний канцлер Німеччини. Однак можливість залучення Бундесверу до місії в Україні поки що не виключена.

Американське видання The Washington Post повідомляло, що Європа розглядає варіант розгортання в Україні до 30 тисяч військових, які могли б стежити за дотриманням режиму припинення вогню, якщо відповідні домовленості буде досягнуто між Москвою і Києвом.

Президент України Володимир Зеленський у січні стверджував, що в рамках врегулювання війни, розв'язаної Росією, необхідно буде відправити в Україну контингент зі щонайменше 200 тисяч європейських миротворцівяк гарантію того, що нового нападу РФ не станеться.