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Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню
10:48 06.03.2025 |
Франція пропонує Україні розвідувальні дані на тлі припинення доступу до американських даних, повідомляє France24.
Про можливість надання Україні доступу до французьких розвідувальних даних заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Як повідомлялось, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що США призупинили поставки зброї та розвідувальних даних Україні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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