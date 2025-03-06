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АНАЛІТИКА

Eutelsat треба кілька місяців і гроші, щоб замінити Starlink в Україні

 

Французькій компанії Eutelsat Communications SA знадобиться кілька місяців, щоб завезти в Україну достатню кількість терміналів для заміни Starlink. Про це сказала гендиректорка Eutelsat Ева Бернеке в інтерв'ю Bloomberg TV.

Компанія, власник супутникового сервісу OneWeb, активізувала переговори з цього приводу із Європейським союзом.

"Нас усі запитують: "Чи можете ви замінити велику кількість терміналів Starlink в Україні?", і ми розглядаємо цю можливість", - сказала Бернеке.

В Україні вже є тисячі терміналів Eutelsat, але не всі з них підключені до мережі. За словами Бернеке, потрібен певний час, щоб завезти й увімкнути 40 000 терміналів - тобто приблизно стільки, скільки терміналів Starlink використовується в Україні зараз.

Eutelsat потребуватиме фінансової та логістичної підтримки для швидкого збільшення кількості терміналів в Україні.

Starlink став критично важливим сервісом для української армії після початку повномасштабної російської агресії.

Багато українських терміналів Starlink фінансуються Європою, але після того, як США перекрили гуманітарну допомогу Україні за лінією USAID, військову допомогу за лінією Пентагона та розвідувальну інформацію за лінією ЦРУ, існують побоювання, що наступним може стати супутниковий сервіс Starlink.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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