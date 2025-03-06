Макрон анонсував зустріч у Парижі начальників штабів з країн «коаліції рішучих» щодо України

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що наступного тижня у Парижі планують зібрання начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні в рамках гарантій безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні до нації ввечері 5 березня.

Макрон , пояснивщо для надійного і сталого миру в Україні потрібні певні запобіжники від нового нападу Росії.

"Для цього потрібна підтримка української армії у довгостроковій перспективі, для цього потрібно, можливо, розгортання європейських військ. Не йдеться про те, щоб вони зараз пішли в бій - вони не поїдуть на лінію фронту. Навпаки, вони там будуть - коли буде підписана якась мирна домовленість - для того, щоб гарантувати її повне дотримання", - зазначив президент Франції.

"З наступного тижня ми зберемо у Парижі начальників штабів країн, які готові брати на себе відповідальність у цьому питанні", - додав він.

Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.