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АНАЛІТИКА

Макрон: Мир не може бути капітуляцією України

 

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен не лише Україні, але й для безпеки всього європейського континенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав у зверненні до нації ввечері 5 березня.

Макрон заявив, що європейські партнери мають продовжити підтримку України і наголосив на неприйнятності проштовхування "миру будь-якою ціною".

"Ми повинні продовжити допомагати українцям чинити опір - до того часу, коли вони зможуть вести перемовини з Росією про такий мир, що буде надійним і для них, і для всіх нас. Тому шлях до миру не може бути таким, за якого Україну покинули напризволяще - навпаки. Мир не може бути укладений "будь-якою ціною" під диктат Росії. Мир не може бути капітуляцією України", - підкреслив Макрон.

Він продовжив, що мир не має бути "крихким" припиненням вогню, нагадавши, що Україна та її європейські партнери вже мали досвід з "Мінськами" у період з 2014 до 2022 року.

"Росії більше не можна вірити на слово. Україна має право на мир і безпеку для самої себе. І це також і в наших інтересах, в інтересах безпеки європейського континенту", - наголосив він.

Також Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, включно з Францією, і немає причин вірити, що вона зупинилась би на Україні.
Ключові теги: Франція
 

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