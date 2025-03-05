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В Білому домі пояснили причину призупинення військової допомоги Україні
23:08 05.03.2025 |
Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.
Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.
"Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні. Що стосується питань розвідки, я б відправила вас або до Ради національної безпеки, або до ЦРУ", - заявила Левітт.
Журналіст поцікавився, чи розглядається можливість скасування або відновлення військової допомоги США, яка була призупинена, для України.
У відповідь прессекретар Білого дому зазначила, що наразі йдеться лише про паузу для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків.
"Знову ж таки, це пауза для перегляду", - відповіла вона.
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