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АНАЛІТИКА

В Білому домі пояснили причину призупинення військової допомоги Україні

 

Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.

Про це заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.

"Радник з нацбезпеки сказав мені, що вони призупинили або переглядають фінансування для України, як ви бачили, паузу у фінансуванні. Що стосується питань розвідки, я б відправила вас або до Ради національної безпеки, або до ЦРУ", - заявила Левітт.

Журналіст поцікавився, чи розглядається можливість скасування або відновлення військової допомоги США, яка була призупинена, для України.

У відповідь прессекретар Білого дому зазначила, що наразі йдеться лише про паузу для перегляду цієї ситуації, без конкретних рішень щодо подальших кроків.

"Знову ж таки, це пауза для перегляду", - відповіла вона.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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