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США перервали ключовий канал для роботи українських HIMARS, - The Economist
23:03 05.03.2025 |
США припинили передавати Україні ключові розвідувальні дані, необхідні для роботи українських HIMARS. За інформацією ЗМІ, це сталося 5 березня у другій половині дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста The Economist.
"Америка перервала ключовий канал зв'язку для оповіщення о 14:00 за Києвом. До цього - дані про цілі для HIMARS", - написав у соцмережах журналіст видання Олівер Керолл.
За його словами, Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.
"Трамп хотів подяки, каже джерело. Ми напишемо її на могилах загиблих українців", - підкреслив він.
Водночас The Washington Post пише, посилаючись на українських військових, що протягом останнього місяця щонайменше одна з українських груп, відповідальних за пуски ракет із HIMARS, не отримувала координати для ударів на відстань понад 40 миль (близько 64 км) за лінією зіткнення між російськими та українськими силами.
Військові додали, що останніми тижнями передача таких координат припинилася, що, за їхніми словами, свідчить про фактичне припинення обміну цими розвідданими.
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