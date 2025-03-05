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АНАЛІТИКА

Запаси ракет для Patriot в Україні можуть закінчитися за кілька тижнів, - CNN

 

Американські системи ППО Patriot - єдиний спосіб захиститися від російських балістичних ракет для України. Але із призупиненням військових поставок від США запас боєприпасів може дуже швидко скінчитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами видання, після призупинення поставок озброєння зі США найбільший виклик для України - це потенційна втрата зенітних ракетних комплексів Patriot, які наразі не мають заміни. Українські військові розповіли CNN, що їхнє головне занепокоєння - не скорочення допомоги на фронті, а відсутність ракет Patriot, які захищають їхні родини та близьких у містах.

Невідомо, скільки ракет залишилося в українських арсеналах і чи очікуються нові поставки зі США, пише CNN. Однак український чиновник повідомив виданню, що запаси ракет Patriot у Києва можуть закінчитися за кілька тижнів.

Українські військові на передовій також назвали Patriot ключовим елементом оборони, який Україна не може собі дозволити втратити.

Чому Patriot такі важливі

Системи Patriot є "вершиною" військової допомоги США Україні та відіграють ключову роль у системі протиповітряної оборони країни. Через ризик їхньої втрати українські офіційні особи б'ють на сполох.

"Це єдина система, здатна протистояти російським балістичним ракетам. Основний ризик стосується саме забезпечення Patriot - як у плані ремонту, так і технічного обслуговування та боєприпасів для захисту України від балістичних ракет," - цитує CNN прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля..

Видання додає, що Існують деякі альтернативні системи, такі як NASAMS та IRIS-T, які продемонстрували ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та дронами. Але вони не можуть зрівнятися з Patriot у захисті від сучасних гіперзвукових та балістичних ракет. Тому вирішення проблем з постачанням озброєння стане ключовим фактором, якщо Європа планує збільшити допомогу Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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