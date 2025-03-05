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АНАЛІТИКА

Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів, - Білий дім

 

Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Також йде обговорення щодо команди перемовників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника з нацбезпеки президента США Майка Волца, якого цитує Reuters.

Волц заявив, що "лист" президента України Володимира Зеленського був "хорошим, позитивним першим кроком" (мається на увазі допис Зеленського у Х, де він написав, що Україна готова до переговорів, і запропонував перші етапи закінчення війни).

За словами Волца, офіційні особи обговорюють дату, місце і команду перемовників, які б привели до припинення війни.

"Ми зробили крок назад, взяли паузу і переглядаємо всі аспекти цих відносин. Але перед тим, як вийти сюди, я щойно розмовляв телефоном з моїм колегою, радником з питань національної безпеки України. Ми добре обговорили місце проведення наступного раунду переговорів, делегації, питання по суті", - сказав він.



"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім застосуємо до росіян і випробуємо цю сторону", - заявив радник президента США.

При цьому представник Білого дому не уточнив, якими будуть ці "заходи зі зміцнення довіри".

Волц також зазначив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, "якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри".

"Я думаю, що якщо ми зможемо завершити ці переговори і рухатися до цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу", - сказав він.

Варто додати, що "радник з питань національної безпеки України", з яким говорив Волц - це Андрій Єрмак. Це уточнив журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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