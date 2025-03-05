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Федоров анонсував появу дозволів на зброю у «Дії»
16:00 05.03.2025 |
Бета-тестування послуги «Дозвіл на зброю» у «Дії» добігає кінця; найближчим часом послуга запрацює для всіх українців.
Про це під час брифінгу «Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага» повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.
«Я хочу анонсувати послугу у «Дії», яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це «Дозвіл на зброю». Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті», - сказав Федоров.
Він підкреслив, що це буде комплексна послуга, яка передбачає не лише подання в «Дії» заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо. У застосунку можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб пред'явити за потреби.
«Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у «Дії», QR-код, як завжди», - додав міністр.
Як повідомлялося, станом на 19 жовтня правоохоронці ухвалили вже 461,8 тис. рішень про надання різних видів дозвільних документів за заявами громадян України, поданими через Єдиний реєстр зброї.
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