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Британський таблоїд стверджує, що США обмежили передачу розвіданих Україні
09:17 05.03.2025 |
Британський таблоїд Daily Mail стверджує, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання.
За даними видання, рішення Дональда Трампа заморозити американську військову допомогу Києву викликало побоювання значного послаблення України на полі бою.
Але на додачу до цього рішення усі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії також отримали наказ, який прямо забороняє Україні передачу розвідувальних даних, отриманих у США. Ці дані відомі як "Rel UKR", що є скороченням від "Releasable to Ukraine" ("Доступні для України").
Від початку повномасштабного вторгнення Росії три роки тому Велика Британія та інші західні партнери у сфері безпеки, такі як Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною такою інформацією. Тепер Вашингтон, за даними видання, наказав зупинити це до подальшого повідомлення.
Рішення стосується британського Головного управління розвідки (GCHQ), шпигунських агентств та розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.
Daily Mail належить до групи "якісних таблоїдів" - видань, що публікують значну кількість таблоїдного контенту, однак зазвичай дотримуються стандартів у передачі фактів.
Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні - тимчасова, і пов'язана з подіями у Білому домі минулої п'ятниці.
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